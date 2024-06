Argentina vence Peru (2-0) e vai às quartas da Copa América como 1ª do Grupo A

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2024 - 23:42 Para compartilhar:

A Argentina venceu o Peru por 2 a 0 neste sábado (29) em Miami (Flórida) e se classificou como primeira colocada do Grupo A da Copa América-2024, em partida que dominou do início ao fim e que foi resolvida com dois gols de Lautaro Martínez no segundo tempo.

O atacante garantiu o triunfo sobre o Peru, que precisava de uma vitória para avançar às quartas de final, com um gol aos 47 minutos e outro aos 86. Ele mantém uma sequência invejável de quatro gols em três jogos do torneio.

A ‘Albiceleste’ chega às quartas de final com uma campanha 100%, conquistando nove pontos dos nove em disputa, e se confirma como uma das grandes favoritas ao título.

No Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), venceu sem precisar usar muito o talento e com vários titulares ausentes, incluindo o capitão Lionel Messi, com uma lesão na coxa direita após o jogo contra o Chile, na terça-feira.

O Peru precisava de uma vitória para sonhar em chegar às quartas de final, mas não entrou com tudo no jogo. Pelo contrário, o plano era claro: dar a iniciativa à Argentina e tentar aproveitar algum contra-ataque.

A tricampeã mundial, já classificada antes do jogo, se viu com uma posse de bola avassaladora (quase 80% após o fim do 1º tempo), mas não sabia bem o que fazer com ela.

Tocava de lado a lado, devagar, sem velocidade suficiente para superar as linhas peruanas, muito retraídas em seu campo. E faltava alguma clareza na zona de três quartos para levar perigo à baliza de Pedro Gallese.

Nesse trecho inicial do campo, apenas o jovem Alejandro Garnacho e o veterano Di María tentaram, sem sucesso, desequilibrar pelas laterais.

– Sem Messi, homenagem a ‘Fideo’ –

A torcida albiceleste, maioria entre os 65,3 mil espectadores presentes no estádio, tentou empurrar seu time. Principalmente Di María, a quem demonstrou seu carinho com gritos de ‘Fideo, Fideo’. Mas ainda faltava ao time uma mudança de ritmo nos metros finais.

Do lado peruano, a bola parecia queimar os pés dos jogadores, que abusavam dos chutões. Muito pouco contra a atual campeã, apenas algumas jogadas pela esquerda de Marcos López e Bryan Reyna.

Quando o jogo já estava em ritmo lento e com a torcida em silêncio, surgiu a primeira chance clara: uma forte cobrança de falta de Leandro Paredes que Gallese desviou com uma boa defesa.

O goleiro peruano voltaria a brilhar antes do intervalo ao defender com o pé um chute rasteiro de Giovani Lo Celso.

As duas seleções precisavam de uma conversa nos vestiários para clarear a cabeça depois de um primeiro tempo sem brilho.

O início do segundo tempo deixou claro que o intervalo havia sido mais benéfico para os argentinos.

Num bom ataque da ‘Albiceleste’, Di María deu um passe em profundidade de primeira para Lautaro, e o atacante resolveu com muita classe, com um chute certeiro encobrindo Gallese.

O gol afundou o Peru, que não soube levar perigo para o goleiro Emiliano Martínez.

A diferença poderia ter sido ainda maior entre as duas equipes se Leandro Paredes não tivesse perdido um pênalti cometido por Jesús Castillo ao tocar a bola com a mão aos 69 minutos. Ele cobrou com força mas a bola explodiu na trave.

Nas arquibancadas os argentinos não se incomodaram e se divertiam cantando música após música. Eles voltaram a comemorar com o segundo gol de Lautaro. O atacante deu um leve empurrão nas costas do zagueiro peruano Aldo Corzo, hesitante diante de um passe longo, e superou Gallese com facilidade para encerrar a vitoriosa noite argentina.

Os protestos dos peruanos não mudaram nada, nem a cabeçada de Franco Zanelatto que acertou a trave aos 88 minutos.

O Peru foi eliminado na fase de grupos de uma Copa América pela primeira vez desde a edição do Uruguai em 1995.

O Canadá, que empatou em 0 a 0 com o Chile, avançou em segundo lugar nos grupos às quartas de final, com quatro pontos.

