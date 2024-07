Argentina vence Equador nos pênaltis (4-2) e vai às semifinais da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2024 - 0:23 Para compartilhar:

A Argentina se classificou para as semifinais da Copa América-2024 ao derrotar o Equador por 4 a 2 nos pênaltis, com Dibu Martínez defendendo duas cobranças de ‘La Tri’ e apesar de Lionel Messi ter errada a sua, com uma cavadinha em que a bola bateu no travessão.

O duelo no NRG Stadium, em Houston, Texas, foi muito acirrado. A ‘Albiceleste’ abriu o placar aos 35 minutos com uma cabeçada de Lizandro Martínez e o Equador conseguiu empatar, também de cabeça, por meio de Kevin Rodríguez, já nos acréscimos (90’+2).

A Argentina enfrentará nas semifinais no Metlife Stadium, em Nova Jersey, no dia 9 de julho, o vencedor do duelo entre Venezuela e Canadá, que será disputado nesta sexta-feira em Arlington, no Texas.

