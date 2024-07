Argentina vence Equador nos pênaltis (4-2) e vai às semifinais da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2024 - 1:12 Para compartilhar:

A Argentina sofreu mas se tornou a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa América-2024 ao derrotar o Equador por 4 a 2 nos pênaltis.

Assim como aconteceu nas quartas de final e na final da Copa do Mundo do Catar-2022, contra Holanda e França, respectivamente, o goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martínez se agigantou na decisão por pênaltis, defendeu as cobranças de Angel Mena e Alan Minda e foi o herói da classificação argentina no NRG Stadium, em Houston, Texas, lotado de torcedores da ‘Albiceleste’.

A Argentina abriu o placar aos 35 minutos com uma cabeçada de Lizandro Martínez. Mas o Equador, que não merecia perder e fez de longe sua melhor partida no torneio, conseguiu empatar, também de cabeça, por meio de Kevin Rodríguez, já nos acréscimos (90’+2).

‘La Tricolor’ ainda desperdiçou um pênalti no tempo regulamentar, aos 61 minutos, quando Enner Valencia mandou sua cobrança na trave direita de ‘Dibu’.

Lionel Messi desperdiçou a primeira cobrança na disputa de pênaltis, mas o goleiro do Aston Villa defendeu as duas primeiras dos equatorianos.

Julián Alvarez, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel e Nicolás Otamendi converteram as suas e a Argentina alcançou uma classificação muito comemorada.

Agora a seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni enfrentará nas semifinais no Metlife Stadium, em Nova Jersey, no dia 9 de julho, o vencedor do duelo entre Venezuela e Canadá, que será disputado nesta sexta-feira em Arlington, no Texas.

As outras duas partidas das quartas de final da Copa América-2024 serão disputadas no sábado.

A Colômbia de James Rodríguez e seus 26 jogos invictos vai enfrentar em Glendale (Arizona), a partir das 19h (horário de Brasília), o Panamá, e três horas depois, em Las Vegas, será do clássico entre Brasil e Uruguai de Marcelo Bielsa, na partida mais aguardada das quartas de final.

– QUARTAS DE FINAL

Quinta-feira, 4 de julho

Em Houston: Argentina – Equador 4-2 nos pênaltis (1-1) (25)

Sexta-feira, 5 de julho

Em Arlington (22H00): Venezuela – Canadá (26)

Sábado, 6 de julho

Em Glendale (19H00): Colômbia – Panamá (27)

Em Las Vegas (22h00): Uruguai – Brasil (28)

– SEMIFINAIS

Terça-feira, 9 de julho

Em East Rutherford (21H00): Argentina-Vencedor 26 (29)

Quarta-feira, 10 de julho

Em Charlotte (21H00): Vencedor 27-Vencedor 28 (30)

– TERCEIRO LUGAR

Sábado, 13 de julho (21h00): Perdedor 29-Perdedor 30 –

– FINAL

Domingo, 14 de julho (21h00): Vencedor 29-Vencedor 30

