Argentina vence Chile (1-0) e vai às quartas de final da Copa América

A Argentina se livrou das más recordações do MetLife ao se classificar nesta terça-feira (25) para as quartas de final da Copa América dos Estados Unidos-2024 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Chile, que ficou em situação complicada no Grupo A pela segunda rodada.

Lautaro Martínez, aos 87 minutos, marcou com um chute forte dentro da grande área um gol suado com o qual a ‘Albiceleste’, tricampeã mundial e defensora do título continental, obteve a segunda vitória na chave e a classificação para a próxima fase.

O MetLife Stadium, em East Rutherford – vizinha a Nova York – foi o cenário onde Argentina e Messi viveram uma de suas mais dolorosas derrotas, na final da Copa América Centenário-2016 contra o Chile, que conquistou o bicampeonato continental naquela ocasião, e fez com que o camisa 10 se demitisse da Albiceleste, voltando atrás depois.

Com este resultado, a Argentina lidera a chave A com 6 pontos, o Canadá está em segundo com 3, e Chile e Peru ficam mais atrás com apenas um ponto cada um.

A terceira e última rodada do grupo, marcada para sábado, dia 29, terá os jogos Argentina-Peru, em Miami, e Canadá-Chile, em Orlando, ambos às 21h (horário de Brasília).

