Argentina vence Canadá (2-0) na abertura da Copa América-2024

Com um explosivo Lionel Messi no segundo tempo, a tricampeã mundial Argentina iniciou com sucesso a defesa do título da Copa América ao vencer o Canadá por 2 a 0, na abertura do torneio continental, nesta quinta-feira (20), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os atacantes Julián Álvarez, no início do segundo tempo (49′), e Lautaro Martínez (88′), foram os autores dos gols no Estádio Mercedes-Benz, com a presença massiva de 70.564 espectadores.

Com esta vitória na abertura do Grupo A, que é completado por Chile e Peru, a Argentina ampliou para 21 jogos sua invencibilidade desde aquela surpresa contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A ‘Albiceleste’, que se sagrou campeã da última edição da Copa América no Brasil em 2021 ao vencer a seleção brasileira na final no Maracanã, busca o décimo sexto título para se tornar a seleção com mais títulos da história da competição, honra que hoje divide com o Uruguai (15 troféus cada).

A primeira rodada do Grupo A será concluída nesta sexta-feira (21), quando chilenos e peruanos vão se enfrentar em Arlington (Texas).

