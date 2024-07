Argentina vence Canadá (2-0) e vai à final da Copa América-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2024 - 23:10 Para compartilhar:

Com um gol de Messi, a Argentina venceu o Canadá nesta terça-feira (9) por 2 a 0 em East Rutherford (Nova Jersey) pelas semifinais da Copa América dos Estados Unidos-2024 e disputará sua trigésima final na história do torneio.

A ‘Albiceleste’, que defende o título continental, saiu vitoriosa do MetLife Stadium com gols de Julián Álvarez, aos 23 minutos, e Messi no início do segundo tempo (52′), numa partida em que o capitão argentino se mostrou mais ativo e influente após se recuperar de um desconforto na coxa direita.

Um ano e meio depois de se sagrar tricampeã mundial na Copa do Catar, a Argentina aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Uruguai e Colômbia, que será disputada nesta quarta-feira às 21h (horário de Brasília) em Charlotte (Carolina do Norte).

A final da Copa América-2024 está marcada para o domingo, em Miami.

