Argentina vence a Finalíssima e agita a web: ‘Será que o Mbappé assistiu?’ Albiceleste venceu a Azzurra por 3 a 0, em Wembley, e conquistou o título da Finalíssima

A Argentina provou que os sul-americanos podem bater de frente com os europeus. Na Finalíssima, que colocou frente à frente os campeões da Copa América e Eurocopa, a Albiceleste atropelou a Azzurra por 3 a 0, nesta quarta-feira (1), em Wembley, em Londres, em dia inspirado de Messi, que foi eleito o melhor em campo.





O time comandado por Lionel Scaloni deu um show. A Argentina colocou a campeã da Eurocopa na roda, com direito a gritos de “olé” nas arquibancadas de Wembley – que pareciam a Bombonera ou Monumental de Nuñez.

A grande atuação da Argentina, liderada por Messi, responsável por ditar o ritmo da equipe e eleito o melhor da final, levou a web à loucura. Argentina, Messi e cia, foram os assuntos mais comentados das redes sociais durante os 90 minutos.

E sobrou até para o Mbappé. Recentemente, o camisa 7 do Paris Saint-Germain afirmou que as seleções do futebol sul-americano, como Brasil e Argentina, não estão acostumados a jogar em alto nível e, por isso, os europeus chegariam com o favoritismo na Copa do Mundo do Qatar.

Confira a reação da web:

A Itália entrou em campo hoje? Só a Argentina está jogando. Impressionante. — FutebolNews (@realfutebolnews) June 1, 2022

Até um ano atrás, Messi era zuado pra caralho porque não tinha título pela seleção principal da Argentina… Agora ele tem DOIS! O CARA É BRABO DEMAIS, SÓ RESPEITEM — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) June 1, 2022

Mbappé: “Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa”. Realidade: Argentina macetou uma das seleções que eram favoritos para a copa e que nem pra copa vai. — Shark (@ReservaShark) June 1, 2022

Será que o Mbappé está assistindo esse Itália x Argentina? Se não está, deveria. Uma seleção sul-americana colocando uma europeia na roda. — Felipe (@_olivfelipe) June 1, 2022

