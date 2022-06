Argentina vence a Finalíssima com triunfo sobre a Itália (3-0) em Wembley

A Argentina venceu a Finalíssima contra a Itália (3 a 0), em duelo entre as campeãs da América do Sul e da Europa disputado nesta quarta-feira no estádio de Wembley, em Londres.

Lautaro Martínez (minuto 28) e Ángel Di María (45+1) deixaram o triunfo já bem encaminhado no primeiro tempo. No segundo o domínio argentino foi quase total e Paulo Dybala (90+4), que havia acabado de entrar em campo, fechou o placar marcando o terceiro gol após uma jogada de Lionel Messi.





Além do título a Argentina ainda quebrou seu recorde oficial de jogos consecutivos sem perder, elevando a sequência para 32 e deixando para trás a marca de 31 que dividia com a equipe comandada por Alfio Basile alcançada entre 1991 e 1993.

Esta Finalíssima reviveu os duelos intercontinentais Conmebol-Uefa, disputados em 1985 e 1993 como Troféu Artemio Franchi. Na edição de 1993, a Argentina, então capitaneada por Diego Maradona, já havia sido campeã.

Menos de um ano depois de vencer a Copa América no Brasil, a Argentina alcança este triunfo em um duelo de prestígio e continua somando argumentos a seu favor no caminho para a Copa do Mundo do Catar-2022.

– Um adeus amargo para Chiellini –

Para a Itália, equipe ainda dolorida por ficar de fora do Mundial na repescagem em março, a derrota tem um gosto amargo, pois ocorreu no estádio justamente onde conquistou a Eurocopa no ano passado e, sobretudo, por não poder permitir que seu capitão Giorgio Chiellini, que jogou apenas o primeiro tempo, erguesse o troféu no dia em que disputava sua 117ª e última partida pela ‘Nazionale’.

No início da partida, a Argentina entrou mais acelerada e mostrando sua enorme motivação, embora as primeiras chances importantes da partida tenham sido para os italianos.

Giacomo Raspadori (12) deu o primeiro chute na direção do gol e aos 20 minutos Nicolás Tagliafico salvou a Albiceleste ao interceptar providencialmente um passe preciso de Federico Bernardeschi para Andrea Belotti.

Esse último, de cabeça aos 21 minutos, colocou à prova os reflexos do goleiro Emiliano Martínez.

Messi então comandou o despertar de sua equipe, primeiro com um chute de longe (26) que foi afastado por um zagueiro da Azzurra em cobrança de escanteio, e depois com um disparo na área que foi defendido sem maiores dificuldades por seu companheiro de equipe do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma (27).

Na jogada seguinte, após um roubo de bola de Giovani Lo Celso, os argentinos tiveram o ataque que abriu o placar: Messi, pela esquerda, mandou um passe rasteiro para o centro da área, onde Lautaro Martínez (28) empurrou para o fundo da rede dos campeões europeus.

A Itália sentiu o baque, apesar de suas tentativas de reação, e ficou ainda mais abalada quando, quase no intervalo, veio um segundo golpe inesperado: Lautaro Martínez se livrou de Leonardo Bonucci e encontrou uma brecha dando um passe para Di María, que ficou no mano a mano com Donnarumma. O veterano deu um toque por cobertura da entrada da área e encobriu o goleiro.

– Messi insistente –

No segundo tempo, em nenhum momento a Itália deu a sensação de que poderia virar e a Argentina jogou com muito mais fluidez.

Di María, primeiro com um chute cruzado (60) e depois com um disparo da entrada da área (62), esbarrou nas defesas de Donnarumma.

Aos 64 minutos, um novo passe perigoso de Messi na área quase levou a mais um gol, mas Lo Celso mandou para a rede pelo lado de fora.

Messi queria um gol para fechar a noite com chave de ouro e insistiu em buscá-lo.

Em poucos instantes emendou três chances (64, 65 e 69), duas delas com chutes de longa distância e em todas elas sem sucesso diante do goleiro italiano, que evitou uma goleada humilhante.

Nos acréscimos, Messi deu a assistência para o terceiro, marcado por Dybala e garantindo assim um fim de festa perfeito.

Após a comemoração, a Argentina fará um amistoso contra a Estônia no domingo, em Pamplona (Espanha), enquanto a Itália não terá tempo para curar suas feridas, já que no sábado inicia contra a Alemanha sua jornada na Liga das Nações da Uefa.

