Argentina vai retomar exportação de carne de frango para a UE após 6 meses

São Paulo, 31 – A Argentina vai voltar a exportar carne de frango para a União Europeia (UE), após uma suspensão que começou em fevereiro por causa do surto de gripe aviária no país, informou o Ministério das Relações Exteriores e Comércio Internacional argentino. No começo do mês, a Argentina se declarou livre da doença depois de finalizar as ações de saúde e zerar os casos em granjas comerciais.

Pelo Twitter (atual X), o ministério declarou que a decisão vai permitir que os produtores do país recuperem o mercado de exportações com o bloco, que no ano passado atingiu 7,8 milhões de euros.

“Um aumento de 100% em relação a 2021”, diz o texto.

A retomada dos embarques foi oficializada pelo bloco por meio de uma resolução publicada nesta semana, autorizando a entrada de remessas de carne de aves e produtos de aves.

