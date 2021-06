Argentina vai licitar dragagem do rio Paraná e prepara concessão mais longa, diz ministro

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina vai licitar por um ano a dragagem e manutenção do rio Paraná, principal via de saída dos embarques do país que é grande exportador mundial de alimentos, e neste período será preparada uma segunda concessão mais longa, disse nesta terça-feira o ministro dos Transportes, Alexis Guerrera.

A Argentina é o maior exportador mundial de óleo e farelo de soja e o terceiro maior de milho. Cerca de 80% de seus embarques agrícolas saem pelo rio Paraná, cuja margem fica em um importante complexo portuário e com gigantescas plantas de processamento de grãos.

Atualmente, a manutenção da navegabilidade do Paraná é feita pela belga Jan de Nul, que fechou contrato de 90 dias em abril, após ter sido a concessionária responsável pela tarefa por 25 anos.

Há um decreto aguardando a assinatura do presidente Alberto Fernández que “permitirá lançar uma licitação por 12 meses que será liderada pela AGP (Administração Geral Portuária)”, disse o ministro dos Transportes à rádio local El Destape.

O objetivo da licitação de um ano é “dar-nos tempo para preparar a licitação longa, que é aquela que contemplará as novas obras”, disse Guerrera, acrescentando que a partir daí o Estado passará a cobrar a taxa de a navegação pelo Paraná.

(Reportagem de Maximilian Heath e Hugh Bronstein)

