Argentina vai às urnas para eleição mais acirrada em 40 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2023 - 10:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 19 NOV (ANSA) – As urnas estão abertas na Argentina para o segundo turno da eleição que definirá o próximo presidente do país.

O peronista de centro-esquerda e atual ministro da Economia, Sergio Massa (União pela Pátria), e o economista ultraliberal Javier Milei (A Liberdade Avança) disputam a sucessão do impopular Alberto Fernández na Casa Rosada, na disputa mais tensa e acirrada desde o retorno da democracia no país, há 40 anos.

No primeiro turno, em 22 de outubro, Massa surpreendeu e terminou na frente, com 36,68% dos votos, contra 29,99% de Milei, que havia vencido as primárias de agosto.

As urnas ficam abertas até as 18h, e todas as pesquisas apontam um inédito cenário de empate técnico entre os candidatos. Segundo o chefe da Direção Nacional Eleitoral, Marcos Schiavi, os primeiros resultados provisórios devem ser divulgados por volta de 22h, enquanto o escrutínio definitivo só começará 48 horas depois da conclusão da eleição.

Além dos mais de 35 milhões de eleitores em solo nacional, quase 436 mil argentinos que vivem no exterior também estão habilitados a votar, incluindo 90.382 na Argentina, 85.388 na Espanha, 19.842 no Brasil e 17.356 na Itália.

O vencedor do pleito tomará posse em 10 de dezembro, no aniversário de 40 anos da volta da democracia à Argentina.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias