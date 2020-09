Argentina suspende importação da Alemanha por causa da peste suína africana

São Paulo, 14 – A Argentina suspendeu as importações de carne suína e outros subprodutos da Alemanha, após a notificação de um caso de peste suína africana no país europeu, informou no sábado, 12, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar argentino (Senasa). Em comunicado publicado no site do governo, o Senasa acrescenta estar analisando quais providências serão tomadas com relação ao comércio do produto com o resto da Europa, de modo a garantir o cumprimento dos protocolos sanitários.

“Da mesma forma, analisa-se a suspensão de importação dos restantes países europeus até que haja comunicado à Argentina sobre as medidas de mitigação de risco estabelecidas para esta notificação e o reforço e adaptação das ações de vigilância, de acordo com as recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)”, diz o comunicado.

