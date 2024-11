Argentina retira delegação da COP29 a mando de Milei

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 17:24 Para compartilhar:

A delegação da Argentina deixou a COP29, que ocorre em Baku, no Azerbaijão, a mando do presidente Javier Milei. O chefe do Executivo argentino sempre deixou claro não acreditar nas mudanças climáticas e diz que as medidas para mitigar seus efeitos no planeta fazem parte de uma agenda da ONU.

+ COP29: Marina Silva diz que ‘presentes de Deus’ energéticos devem ser consumidos com moderação

Entre esta quinta e sexta-feira, Milei participará como orador na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que acontece na mansão de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida.

O abandono da delegação ocorre pouco antes do encontro marcado entre Milei e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Antes da comitiva executar a ordem do presidente argentino, o chanceler Gerardo Werthein já havia antecipado a posição do país de rejeitar o que chamou de “imposições” de organizações multilaterais.

“A Argentina desafiará qualquer tentativa de impor obrigações que ameacem as necessidades de desenvolvimento econômico”, afirmou.

Desde o início da COP29, a Argentina tem integrado dois grupos de negociação: o Grupo Sul, que inclui Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador, e o G77 + China, uma aliança que reúne mais de 130 países em desenvolvimento. No entanto, até o momento, a participação da comitiva era apenas simbólica.

Segundo o jornal argentino La Nación, representantes da embaixada de um país europeu que não foi revelado expressaram surpresa pela falta de comunicação por parte das autoridades argentinas para alinhar posições sobre a cúpula, algo que sempre ocorria em edições anteriores.

Em atualização*