Argentina registra em 2022 moagem recorde de cevada e de exportação de malte

São Paulo, 13 – O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina disse que a moagem de cevada para malte atingiu 1,116 milhão de toneladas em 2022, volume recorde. O crescimento da industrialização do cereal acompanha a produção histórica alcançada de 2021/22. Conforme dados da Subsecretaria de Agricultura, foram colhidas 5,279 milhões de toneladas de cevada, volume máximo da última década. As exportações de malte também bateram recordes tanto em volume quanto em valor ao longo de 2022, com vendas de 669.506 toneladas e receita de mais de US$ 387 milhões.





“Cabe destacar que na Argentina o aumento da demanda impulsionou a produção de cevada para malte como uma opção comercial interessante, estimulando o produtor para que as áreas de cultivo evoluíssem como ocorreu nos últimos cinco anos, além de beneficiar a estrutura do solo, dada uma melhor rotação de culturas”, disse a pasta em comunicado.

