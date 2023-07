Argentina registra -22,5°C de temperatura; 13 províncias estão em alerta amarelo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 11:16 Compartilhe

A Argentina foi atingida por um frio extremo no domingo, 16. Por conta disso, 13 províncias estão em alerta amarelo e Perito Moreno, em Santa Cruz, foi a cidade com a temperatura mais baixa do País, chegando a -22,5°C na segunda-feira, 17. As informações são do jornal La Nacion.

Resumo:

O SMN decretou alerta amarelo em 13 províncias argentinas por conta do frio;

A cidade de Perito Moreno superou a mínima na escala meteorológica;

As baixas temperaturas devem permanecer até esta quinta-feira, 20.

O frio deve continuar até esta quinta-feira, 20, quando as temperaturas podem aumentar na região centro e norte do País e ultrapassar os 24°C.

A cidade de Perito Moreno, ao registrar a marca de -22,5°C, superou a mínima da escala meteorológica do SMN (Serviço Meteorológico Nacional), que vai de -18°C a 42°C.

O SMN ainda informou, por meio de nota divulgada no Twitter, que na região da Patagônia as cidades de Maquinchao, Paso de Indios e Rio Negro de San Antonio Oeste registraram -13°C, -11,7°C e -11,2°C, respectivamente.

Além disso, as cidades de Santa Cruz de El Calafate e Gobernador Gregores registraram -10,5°C e -10°C, respectivamente. Já as de Esquel e Puerto Madryn atingiram -9,4°C e -7,4°C.

Na região central do País, as condições meteorológicas agravaram-se na segunda-feira, com temperaturas mínimas de até -5°C e geada.

Alerta amarelo

A emissão do alerta amarelo permaneceu a segunda-feira nas províncias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut e Santa Cruz.

O sudeste de Santiago del Estero, o noroeste de Santa Fé, as cidades de Nueve de Julio, San Cristóbal e San Justo registram temperaturas mínimas de 2°C.

De acordo com o SMN, o alerta amarelo significa que as temperaturas podem ter um “efeito ligeiro a moderado na saúde” e as temperaturas “podem ser perigosas, sobretudo para grupos de risco como rapazes e raparigas e pessoas com mais de 65 anos com doenças crónicas”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias