Argentina receberá 84º Congresso da Sociedade Dante Alighieri

ROMA, 19 JUN (ANSA) – A cidade de Rosário, na Argentina, receberá entre os dias 21 e 24 de junho a 84ª edição do Congresso Internacional da Sociedade Dante Alighieri.

O evento, batizado como “O italiano, uma viagem maravilhosa”, será inaugurado com mensagens em vídeo do presidente do país europeu, Sergio Mattarella, e do ministro das Relações Exteriores e vice-premiê, Antonio Tajani.

Estão programados para ocorrer durante o congresso vários encontros sobre a língua e a cultura italiana. O evento também promoverá cursos de formação e atualização para professores do idioma.

A cerimônia de abertura acontecerá na próxima sexta-feira (23), no Teatro El Círculo, e será moderada pela apresentadora Valeria Mazza. As mensagens de Mattarella e Tajani serão transmitidas neste dia.

O subsecretário das Relações Exteriores da Itália, Giorgio Silli, também deverá intervir durante a cerimônia. (ANSA).

