Argentina reativará taxa de câmbio do “dólar da soja” até o final do ano, diz fonte

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina restabelecerá um câmbio preferencial para as exportações de soja até o final do ano, disse uma fonte do Ministério da Economia nesta sexta-feira, com o objetivo de acelerar os embarques de sua principal safra e trazer receita em dólar muito necessária.

O governo, que estimulou enormes exportações de soja em setembro com o chamado “dólar da soja”, acordou um ‘piso’ de cerca de 3 bilhões de dólares em exportações com empresas de grãos, acrescentou a fonte.

A Argentina é o maior exportador mundial de óleo de soja processado e farelo, mas a alta inflação e os rígidos controles de capital por vezes levaram os agricultores a manter suas safras como uma proteção contra a desvalorização da moeda local.

(Por Eliana Raszewski; escrito por Adam Jourdan)

