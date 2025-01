Argentina quer reforçar controles na fronteira com Brasil

BUENOS AIRES, 29 JAN (ANSA) – O governo da Argentina anunciou que vai reforçar a segurança na fronteira com o Brasil, após a decisão de construir uma barreira de 200 metros na divisa com a Bolívia em Aguas Blancas para impedir a entrada de imigrantes de forma irregular.

“Além da Bolívia, temos intenção de reforçar os controles em outros pontos da nossa fronteira, a começar pela divisa da província de Misiones com o Brasil”, disse a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, em entrevista a uma rádio local.

A província de Misiones faz fronteira com os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, porém Bullrich citou especificamente a cidade de Bernardo de Irigoyen, que faz divisa com o município catarinense de Dionísio Cerqueira.

Segundo ela, muitas pessoas entram na Argentina sem passar pelos procedimentos de imigração. “Tivemos numerosos casos de homicídios encomendados”, ressaltou a ministra, que, no entanto, acrescentou que ainda não há um plano definido para a fronteira brasileira. (ANSA).