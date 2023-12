Argentina propõe cúpula entre América Latina e Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/12/2023 - 17:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 19 DEZ (ANSA) – A chanceler argentina, Diana Mondino, conversou nesta terça-feira (26) com o embaixador ucraniano em Buenos Aires, Yurii Klymenko, sobre a possibilidade de que a Argentina seja anfitriã de uma cúpula América Latina-Ucrânia no primeiro semestre de 2024.

Mondino recebeu o representante de Kiev, a quem agradeceu especialmente pela presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na cerimônia de posse do presidente da Argentina, Javier Milei, que reafirmou o do país apoio na guerra.

O embaixador ucraniano, por sua vez, falou sobre a situação atual na zona de conflito.

Segundo o comunicado da chancelaria argentina, Mondino “ratificou o compromisso do país com os princípios de soberania e integridade territorial dos Estados e com os direitos humanos, eixos permanentes da política internacional da Argentina”.

Ela ainda “rechaçou o uso da força como mecanismo para resolver conflitos e reiterou a condenação à invasão russa”.

