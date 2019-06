Argentina precisa vencer a Escócia para ir às oitavas da Copa feminina

A Argentina (com apenas 1 ponto) enfrenta na quarta-feira a Escócia (que tem zero) em Paris, pelo Grupo D, em busca de uma vitória que a classifique às oitavas de final da Copa do Mundo feminina pela primeira vez em sua história.

As argentinas voltam à capital francesa com a intenção de se classificar entre as 16 melhores do mundo como uma das quatro melhores terceiras, ou até mesmo como segunda colocada desde que o Japão perca seu jogo para a Inglaterra.

Se Argentina e Japão terminarem com o mesmo número de pontos, o primeiro fator determinante será a diferença de gols, que no momento é de -1 para a Argentina e de +1 para as campeãs do mundo de 2011.

Já para a Escócia, estreante em uma Copa do Mundo feminina, sua única esperança é vencer de goleada. Terá ainda que esperar outros resultados para obter uma possível classificação como uma das melhores terceiras.

Além disso, o Grupo D terá uma partida com clima de revanche: quatro anos depois de ter sido eliminada pelo Japão nas semifinais da Copa do Mundo feminina, a Inglaterra volta a se encontrar na quarta-feira com as japonesas, para disputar o primeiro lugar do grupo.

Após um belo início de competição (6 pontos em duas partidas, dois a mais que as japonesas), as jogadoras comandadas por Phil Neville vão entrar em campo em Nice com um ligeiro favoritismo.

Avançar às oitavas como segunda colocada não é algo tão desejável já que o adversário pode ser a Holanda, atual campeã da Europa, ou contra as temíveis canadenses, invictas até o momento na Copa do Mundo.

Jogos do Grupo D da Copa do Mundo feminina:

Argentina – Japão 0 – 0

Inglaterra – Escócia 2 – 1

Inglaterra – Argentina 1 – 0

Japão – Escócia 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inglaterra 6 2 2 0 0 3 1 2

2. Japão 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Argentina 1 2 0 1 1 0 1 -1

4. Escócia 0 2 0 0 2 2 4 -2

— Próximos jogos (horário de Brasília):

19/06 (16h00): Escócia – Argentina

19/06 (16h00): Japão – Inglaterra

