Argentina: plantio de trigo alcança 57,4% da área prevista

São Paulo, 17/06 – O plantio de trigo da safra 2021/22 na Argentina alcançou 57,4% da área total prevista, de 6,5 milhões de hectares, informou nesta quinta-feira a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O avanço na semana foi de 20,9 pontos porcentuais. Na comparação anual, contudo, há um pequeno atraso de 0,7 ponto porcentual. A bolsa atribuiu o avanço na semana à recuperação do solo no sul e no centro da área agrícola, que antes apresentavam excesso hídrico. No Noroeste do país, a falta de chuvas impede o cumprimento dos planos iniciais de semeadura, disse a bolsa. Porém, no centro da área agrícola, a recuperação das reservas hídricas pode resultar em uma área maior do que a prevista inicialmente.

A colheita de milho alcançou 42,3% da área plantada, um avanço de 4,5 pontos porcentuais ante a semana anterior. Segundo a bolsa, os trabalhos na última semana se concentraram no centro e no norte da área agrícola. À medida que a colheita de soja se encaminha para sua conclusão, os trabalhos nas lavouras de milho se aceleram, disse a bolsa, acrescentando que os rendimentos continuam superando as expectativas iniciais nas províncias de Córdoba e Santa Fe. A estimativa de produção foi mantida em 48 milhões de toneladas.

A parcela da safra de milho em condição boa ou excelente diminuiu de 41% para 38% na semana. A parcela em condição regular ou ruim aumentou de 20% para 22%.

A colheita de soja> 2020/21 está praticamente concluída, alcançando 99,4% da área semeada. Até agora, foram colhidos 43,3 milhões de toneladas, e o rendimento médio nacional está em 2,67 toneladas por hectare. A bolsa disse que a produtividade média final deve ficar em torno de 2,66 toneladas por hectare, a menor desde a temporada 2017/18 (2,18 t/ha). A estimativa é de uma produção de 43,5 milhões de toneladas.

A parcela da safra de soja em condição boa ou excelente aumentou de 6% para 8% na semana, disse a bolsa. A parcela em condição regular ou ruim caiu de 30% para 26%.

