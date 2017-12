Argentina: plantio de soja avança para 65% da área prevista

São Paulo, 14 – O plantio de soja da safra 2017/18 da Argentina avançou 10,2 pontos porcentuais em uma semana, para 65% da área projetada, de 18,1 milhões de hectares, segundo relatório semanal da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Conforme a bolsa, a falta de umidade do solo continua atrasando os trabalhos de campo. Na comparação com igual período do ano passado, o atraso nos trabalhos é de 3 pontos porcentuais. “O plantio de soja foi afetado na última semana pela falta de umidade na superfície, o que continua a retardar o progresso da implantação em toda a área agrícola”, disse a bolsa em relatório semanal. “A condição das lavouras varia entre boa e muito boa.”

Nos últimos sete dias, chuvas favoreceram alguns pontos de cultivo do centro e sul da região agrícola, mas, nas áreas menos beneficiadas por precipitações, a semeadura pode continuar interrompida. “O cenário atual é semelhante ao observado em igual período do ciclo anterior, repetindo-se o risco de não se concretizar a incorporação da área planejada devido à falta de condições que garantam o plantio adequado da cultura durante a última etapa da janela de semeadura”, disse a bolsa. De acordo com a empresa, entretanto, chuvas podem ocorrer no norte e no centro da área agrícola nos próximos dias.

Quanto ao milho, a semeadura avançou de 40,4% para 45,3% da área prevista em uma semana. A bolsa projeta 5,4 milhões de hectares semeados de milho na Argentina em 2017/18. O plantio está 5,9 pontos porcentuais à frente de igual período do ciclo passado. Ainda que haja atrasos em algumas áreas, chuvas nos próximos dias devem permitir que a semeadura volte ao ritmo normal.

A colheita de trigo da safra 2017/18 ganhou ritmo na última semana, avançando 13,7 pontos porcentuais ante a semana anterior. A colheita atinge 58,3% da área plantada. Segundo a bolsa, têm sido obtidos rendimentos “ótimos” no sul de Córdoba e Santa Fé e no norte e oeste de Buenos Aires. A entidade manteve a previsão de produção de 17 milhões de toneladas.