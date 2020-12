Argentina: plantio de soja alcança 77,2% da área prevista, diz Bolsa de Cereais

São Paulo, 24/12- O plantio da soja 2020/21 na Argentina alcançou 77,2% da área total prevista, de 17,2 milhões de hectares, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O número representa avanço de 9,4 pontos porcentuais em relação à semana anterior e atraso de 1,9 ponto porcentual ante o período correspondente do ano passado.

De acordo com relatório semanal da Bolsa, os maiores avanços na semana foram registrados no sudoeste de Buenos Aires, sul de La Pampa, centro-norte de Santa Fé e Nordeste do país. A falta de umidade está atrasando os trabalhos no norte e no centro da área agrícola, disse a Bolsa. A parcela da safra de soja em condição boa ou excelente diminuiu de 50% para 49% na semana.

O plantio de milho na Argentina também continua atrasado. Até o momento, a semeadura está em 61,2% da área total prevista, de 6,3 milhões de hectares. Na semana, o avanço dos trabalhos foi de 5,8 pontos porcentuais. Em relação ao ano passado, o atraso é de 13,9 pontos porcentuais. A Bolsa informou também que 20% da safra de milho apresenta condição boa ou excelente, em comparação a 24% na semana anterior.

Quanto ao trigo, a Bolsa relatou que a colheita está 79,3% concluída, avanço semanal de 12,8 pontos porcentuais e atraso de 8,5 pontos porcentuais na comparação anual. A projeção de colheita foi mantida em 16,8 milhões de toneladas. Segundo a Bolsa, 38% da safra de trigo tem condição boa ou excelente, em comparação a 35% na semana anterior. Já a parcela da safra em condição ruim ou muito ruim diminuiu de 11% para 6%.

