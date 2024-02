Argentina: oposição abandona debate de pacote de Milei após incidentes entre polícia e manifestantes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/02/2024 - 20:54 Para compartilhar:

Deputados da oposição abandonaram o Congresso argentino nesta quinta-feira (1), no segundo dia de debates sobre o pacote de reformas do presidente Javier Milei, depois que policiais dispararam balas de borracha na direção de manifestantes que protestavam contra as medidas propostas pelo líder ultradireitista, nos arredores do prédio.

“Não se pode debater dessa maneira”, disse o deputado de esquerda Mariano Del Caño ao abandonar a sessão com um grupo de parlamentares, enquanto, no Congresso, continuavam os debates da chamada “Lei Ônibus”, um pacote de reformas econômicas, políticas, de segurança e ambientais com o qual Milei pretende refundar o país.

