Argentina oferece taxa de câmbio preferencial a produtores de soja para reforçar reservas

O governo argentino voltou a habilitar por um prazo de dois meses uma taxa de câmbio preferencial para os produtores de soja com o objetivo de incentivar as exportações e, desta forma, reforçar as reservas do Banco Central, segundo um decreto publicado nesta segunda-feira (28).

O plano é “aumentar as reservas para que a economia chegue ao fim do ano com 10 bilhões de dólares de disponibilidade livre para ter resiliência e que amanhã a especulação não nos desequilibre”, explicou nesta segunda o secretário da Indústria, José de Mendiguren, à rádio Futurok.

O incentivo, que vai vigorar entre esta segunda e 30 de dezembro, estabelece uma cotação de 230 pesos por dólar para que os produtores de soja liquidem grãos para a exportação. A cifra é muito superior à cotação oficial da moeda americana, que beira os 166 pesos por dólar na faixa atacadista e em 170 pesos por dólar para o público em geral.

“Ninguém quer várias taxas de câmbio, é preciso ir normalizando e estabilizando a economia, mas é uma solução, uma ferramenta para as circunstâncias excepcionais que a Argentina vive hoje”, disse De Mendiguren.

Este plano de incentivo cambiário para produtores de soja é similar ao adotado para o setor no mês de setembro passado, período no qual foram liquidados cerca de US$ 7,6 bilhões em grãos.

Muitos produtores de soja, o principal cultivo da Argentina, mantêm safras em estoque à espera de melhores condições de venda, em um contexto de controle cambiário.

Segundo um relatório da Bolsa de Comércio de Rosário, ainda resta vender cerca de 8,6 milhões de toneladas da oleaginosa.

A Argentina é um dos principais exportadores de óleos e farinha de soja do mundo, um setor exportador que rende para o Estado mais de US$ 10 bilhões em arrecadação sobre um total de venda de US$ 40 bilhões.

As reservas internacionais brutas do país beiram os US$ 37,6 bilhões, mas os analistas afirmam que as líquidas são muito inferiores.

