Argentina não vai interferir em problemas internos do Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/04/2024 - 16:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 15 APR – A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, afirmou nesta segunda feira (15), no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que o governo do presidente Javier Milei não vai se envolver na polêmica entre o bilionário Elon Musk, proprietário da rede social X (antigo Twitter), e o Judiciário brasileiro.

“Os temas internos e judiciais de cada país são próprios de cada país, o governo argentino jamais vai interferir nos processos democráticos ou nos processos judiciais de cada país”, afirmou Mondino, ao lado do chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

A representante do governo argentino destacou ainda que confia “na Justiça de cada país, nós defendemos a liberdade de expressão” em um senso amplo.

Na semana passada, Milei teve um encontro com Musk, nos Estado Unidos, onde propôs atuar como um facilitador do diálogo entre o magnata e as autoridades brasileiras. (ANSA).