Argentina: Motorista de carro de funerária perde controle e acidente deixa dois mortos

Gustavo Roberto Couto, de 40 anos, fraturou algumas costelas depois que perdeu o controle do carro funerário. O veículo caiu no leito de um riacho de Misiones, na Argentina, e outras duas pessoas que acompanhavam o motorista morreram. As informações são do iG.

Depois do acidente, policiais locais encontraram o homem desorientado e agressivo. Após ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que ele tinha quatro vezes mais a quantidade de álcool permitida no sangue.





Os corpos de Geremías Esequiell e Daniel Ezequiel Márques, de 21 e 23 anos, foram retirados do riacho e levados para uma perícia, onde serão determinadas as causas das mortes.