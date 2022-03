Argentina: moinhos dizem que não faltará trigo para consumo interno e exportação

São Paulo, 8 – Moinhos argentinos asseguram que não faltará trigo tanto para exportação quanto para o consumo interno do país. “Há quantidade enorme de trigo na Argentina, o que assegura que não vai faltar nem trigo para a farinha dos argentinos e nem trigo para a farinha dos brasileiros”, avalia o presidente da Federação Argentina da Indústria Moageira (Faim), Diego Cifarelli. A indústria brasileira compra cerca de 60% do volume consumido anualmente de trigo no mercado externo. Deste total, 85% é da Argentina, maior fornecedor à indústria local.

A manifestação ocorre diante das notícias de que as exportações argentinas e vendas no mercado doméstico estavam paralisadas ao longo da última semana, em virtude da retração dos produtores por causa do aumento expressivo dos preços internacionais do grão. Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, as cotações internacionais do cereal acumulam alta de 36,6%, com base nos contratos negociados na Bolsa de Chicago (CBOT). Cifarelli considera a paralisação no mercado na semana passada “pontual” em virtude da disparada dos preços internacionais.

Segundo o dirigente, a Argentina já tem todo o volume destinado à exportação comprometido. “Exportadores já têm todo trigo comprado para abastecer o Brasil, que começa a chegar a no país a partir do mês que vem e nos meses seguintes. Todo este trigo está comprado, está vendido, está comprometido. Neste trigo não se toca”, comentou. Já a indústria moageira local tem parte do cereal comprado e adquire outra parte à medida que tenha oferta de produtores e demanda por farinha. “Temos no país uma grande quantidade de trigo nas mãos dos produtores. Ele vai vendendo na medida que necessita. Os moinhos seguem comprando para abastecer o mercado interno”, disse.

