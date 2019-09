Argentina limita compra de dólar

SÃO PAULO, 2 SET (ANSA) – Após semanas de instabilidade no mercado financeiro e em meio a uma crise econômica, o governo da Argentina impôs limites para a compra de dólares.

A medida foi anunciada no domingo (1) pelo Banco Central da República Argentina (BCRA) e vale a partir de hoje (2). A gestão de Mauricio Macri decidiu fixar um limite de US$ 10 mil por mês para pessoas físicas adquirirem a moeda norte-americana, com o objetivo de conter a disparada na cotação do dólar. Já as pessoas jurídicas precisarão acionar o BCRA para realizar operações, como formação de ativos externos, pré-pagamentos de dívidas e remessas ao exterior. (ANSA)