Argentina lança plano nacional contra a fome

BUENOS AIRES, 14 JAN (ANSA) – O governo do presidente argentino Alberto Fernández oficializou nesta segunda-feira (13) a criação do plano nacional contra a fome, que será liderado pelo Ministério do Desenvolvimento Social do país. O objetivo do plano é “garantir segurança e soberania alimentar a toda população e às famílias argentinas, com especial atenção aos setores de maior vulnerabilidade socioeconômica”.

Na resolução do projeto, é indicado que “em virtude da emergência alimentar e nutricional que atravessa” a Argentina, “é essencial compreender que todas as ações e estratégias realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, através de seus diversos programas, tem o objetivo de responder a esta situação”.

Ainda foi informado que para combater o problema da fome na Argentina, “é necessária uma abordagem global”.

O programa contra a fome na Argentina inclui vários projetos promovidos por Alberto Fernández desde a sua posse, quando o presidente transformou essa política em um dos pilares de seu governo.

Entre esses projetos, o governo estabeleceu o objetivo de distribuir 1,4 milhão de cartões de alimentos com orçamento entre quatro e seis mil pesos argentinos por mês, dependendo do número de crianças da família.

As beneficiárias do plano serão mães e pais com filhos e filhas de até 6 anos de idade que recebem o Auxílio Universal da Criança (AUH), grávidas a partir dos três meses de gestação que recebem o auxílio à gravidez e pessoas com deficiência que ganham um valor fixo mensal para comprar alimentos, exceto bebidas alcoólicas.(ANSA)