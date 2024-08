Argentina isola navio que saiu do Brasil por suspeita de mpox

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 21 AGO (ANSA) – A Argentina precisou ativar um protocolo de emergência após um tripulante de um navio que partiu do porto de Santos, no Brasil, apresentar sintomas de mpox.

Segundo o agente marítimo do navio de bandeira da Libéria “Ina-Lotte”, as autoridades sanitárias argentinas foi informada que um dos tripulantes, de nacionalidade indiana, apresentava lesões cutâneas do tipo vesicular no tronco e na face, compatíveis com o sintomas da doença.

Por este motivo, o Ministério da Saúde da Argentina resolveu acionar o Protocolo de Emergência de Interesse Internacional.

Desta forma, médicos e profissionais de saúde serão enviados até o navio para realizar um check-up em toda a tripulação a bordo.

O objetivo é colher amostras das lesões, de acordo com as indicações da vigilância epidemiológica, anunciou a pasta em comunicado.

O navio com destino a Puerto San Lorenzo, na província de Santa Fé, permanecerá isolado em quarentena até os resultados dos exames ficarem prontos. Com exceção da equipe de saúde, ninguém poderá entrar ou sair da embarcação durante este período.

Até o momento, ainda não foram registrados casos da nova variante da mpox na Argentina, mas o país decidiu reforçar “as recomendações de acordo com as orientações do Regulamento Sanitário Internacional para alertar todos os funcionários fronteiriços nos portos, aeroportos e fronteiras em caso de suspeitas por via terrestre”. (ANSA).