Argentina fortalece medidas de prevenção contra a gripe aviária

São Paulo, 28 – O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa) informou que está reforçando medidas de fiscalização de granjas avícolas, para a prevenção de casos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAPP, vírus H5N1).

Segundo comunicado publicado no site da entidade, foi determinado, com organismos provinciais e municipais, o despovoamento de três estabelecimentos como medida preventiva, por não terem as devidas habilitações necessárias. “As infrações graves ao não cumprimento das normas implicam um risco para a saúde pública e a sanidade da cadeia avícola, podendo prejudicar a produtividade do setor, bem como as exportações”, afirmou o Senasa no comunicado.

O órgão citou, ainda, um relatório da Coordenação Geral de Epidemiologia da Direção Nacional de Saúde Animal do país que indica que, nesta temporada primavera-verão 2023/2024 no Hemisfério Sul, são detectados menos países afetados e menos surtos do que na temporada anterior. De acordo com o documento, atualmente, os casos na América do Sul se restringem a aves selvagens e de quintal no Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e Equador, sem relatos em granjas comerciais.

