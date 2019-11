Argentina: exportações de grãos geram US$ 1,978 bi em outubro, alta de 51%

São Paulo, 04 – As exportações argentinas de grãos e derivados geraram receita de US$ 1,978 bilhão em outubro, alta de 51% ante o arrecadado em igual período do ano passado. O resultado foi o maior registrado no mês de outubro desde 2013. Os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Cereais (CEC), entidades que representam 41% das exportações argentinas. O principal produto exportado pelo setor é a farinha de soja.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, as exportações do setor obtiveram receita de US$ 19,310 bilhões, próximo do obtido nos 12 meses de 2018 de US$ 20,2 bilhões. “A receita cambial do setor nos próximos meses dependerá do fluxo de vendas de grãos, principalmente da soja, pelos produtores. Para ter um fluxo de vendas normal, a estabilidade da taxa de câmbio é uma condição necessária”, afirmaram as entidades, em comunicado divulgado para a imprensa.