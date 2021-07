Argentina: entram em vigor novas restrições cambiais e dólar avança no paralelo

O dólar avançou ante o peso argentino nesta segunda-feira, 12, no mercado paralelo, segundo a imprensa local. No fim de semana, o Banco Central da República Argentina (BCRA) emitiu normativa para restringir algumas operações de empresas no câmbio. Segundo o jornal Cronista, com isso o dólar no mercado paralelo chegou a ficar perto de 180 pesos.

Outro diário local, Ámbito Financiero, por sua vez, diz que uma média do próprio BCRA mostrou o dólar no varejo do país a 101,42, uma alta de sete centavos de pesos argentinos no dia. O jornal afirma que o BC comprou cerca de US$ 200 milhões, em um quadro de “menor demanda autorizada de divisas, em meio à implementação de novos controles cambiais”.

