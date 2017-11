Argentina encerra busca de sobreviventes de submarino desaparecido

A Marinha argentina encerrou, nesta quinta-feira, as buscas pelos 44 tripulantes do submarino “ARA San Juan”, que desapareceu há duas semanas no Atlântico Sul, mas permanece a procura do casco do submergível.

“Mudança de fase (de resgate) para busca”, declarou o porta-voz da Marinha, Enrique Balbi. Apesar de não ser possível afirmar que morreram, “não há evidência alguma do naufrágio nas áreas exploradas” e já transcorreu o “dobro do tempo” estimado para se encontrar alguém com vida.