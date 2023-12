Argentina emitirá notas de 20 mil e 50 mil pesos, anuncia Milei

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 27 DEZ (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou nesta quarta-feira (27) que serão emitidas notas de 20 mil (R$ 119) e 50 mil pesos (R$ 299) para facilitar as transações em dinheiro vivo, em um momento em que a inflação tem levado à necessidade de um número de notas cada vez mais alto para fazer qualquer tipo de compra.

Atualmente, a nota mais alta do país é a de dois mil pesos (R$ 12).

“A questão das notas é uma tortura. Para fazer um pagamento em dinheiro é preciso andar por aí com maços de notas, é como andar com uma etiqueta na testa escrito ‘roube aqui'”, disse o ultraliberal.

“Entendo que os kirchneristas usassem esse truque para desacelerar a circulação do dinheiro, mas nós fechamos a torneira do dinheiro tanto no Banco Central quanto no Tesouro”, concluiu Milei.

