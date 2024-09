Argentina emite mandado de prisão internacional contra Maduro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 24 SET (ANSA) – A Argentina protocolou um pedido de prisão internacional contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por crimes contra a humanidade, ação que também se estende ao ministro do Interior, da Justiça e da Paz e braço direito do governante chavista, Diosdado Cabello.

O governo de Javier Milei acusa Maduro de um “plano sistemático” concebido pelos mais altos níveis do poder “para realizar torturas, sequestros e execuções” na Venezuela após as eleições presidenciais de 28 de julho. Por estes motivos, a Justiça argentina considerou “oportuno ordenar a sua prisão [de Maduro e Cabello] imediata através da Interpol para efeitos de extradição para a Argentina”.

Poucas horas antes da emissão da ordem de prisão argentina, a Suprema Corte venezuelana protocolou um mandado de prisão internacional contra Javier Milei e outros dois membros de seu governo: a secretária-geral da presidência, Karina Milei, e a ministra da Segurança, Patricia Bullrich.

Todos são acusados de crime organizado no caso de um Boeing 747-300, de propriedade da Emtrasur, subsidiária de carga da companhia aérea estatal venezuelana Conviasa, bloqueado na Argentina em junho de 2022, quando a Justiça do país atendeu a um pedido do governo dos Estados Unidos.

Os americanos alegaram que o avião foi comprado ilegalmente pela Venezuela da companhia aérea iraniana Mahan Air, alvo de sanções, e era utilizado em operações secretas por agentes de Teerã em toda a América Latina.

O governo de Washington conseguiu confiscar a aeronave e levá-la para o condado de Miami-Dade, na Flórida, em fevereiro de 2024, já sob a gestão Milei. Caracas classificou a operação como um ato de pirataria, alegando que o avião foi roubado.

(ANSA).