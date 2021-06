Argentina e Chile empatam (1-1) na estreia na Copa América-2021

O que poderia ser uma homenagem perfeita da Argentina ao lendário Diego Maradona terminou em um empate de 1 a 1 com o Chile nesta segunda-feira, no estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro, na abertura do Grupo A da Copa América-2021.

O capitão da ‘Albiceleste’, Lionel Messi, colocou os argentinos na frente em uma excelente cobrança de falta (33), lembrando o canhoto ‘Don Diego’, homenageado pela Conmebol na fria noite carioca com um vídeo no qual foram exibidos alguns de seus lances memoráveis.

Eduardo Vargas substituiu bem o lesionado Alexis Sánchez marcando o gol de empate (57), com uma cabeçada, após a defesa do goleiro Emiliano Martínez na cobrança de pênalti de Arturo Vidal.

Com muita luta no meio de campo, os times comandados por Lionel Scaloni e Martín Lasarte tiveram que se contentar com o empate no estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, cuja grama, molhada e lamacenta, dificultou um jogo mais fluido.

Agora a Argentina buscará a primeira vitória na sexta-feira, quando encara o Uruguai, em Brasília.

No mesmo dia, mas em Cuiabá, o Chile vai enfrentar a Bolívia. Paraguaios e bolivianos duelam nesta segunda-feira, em Goiânia.

raa/ol/aam

Veja também