Argentina é a 7ª seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026

A Argentina se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (25), tornando-se a sétima seleção a garantir a vaga no torneio que será disputado na América do Norte no próximo ano.

O empate do Uruguai em 0 a 0, na altitude de 4.150 metros acima do nível do mar, em El Alto, contra a Bolívia, permitiu à ‘Albiceleste’ garantir a primeira das seis vagas diretas da América do Sul para a Copa do Mundo, horas antes de enfrentar o Brasil no clássico.

A atual campeã mundial acumula 28 pontos e não pode mais ser alcançada pela Bolívia, sétima colocada com 14 pontos no momento em que faltam quatro rodadas para o final.

Também nesta terça-feira, o Irã se tornou a segunda seleção da Confederação Asiática – depois do Japão – a se classificar para a Copa do Mundo.

Bastou ao Irã empatar em Teerã com o Uzbequistão em 2 a 2 para garantir a vaga naquela que será sua sétima Copa do Mundo, e quarta consecutiva, depois de disputar Argentina-1978, França-1998, Alemanha-2006, Brasil-2014, Rússia-2018 e Catar-2022, embora nunca tenha conseguido passar da fase de grupos.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)

Zona América do Sul: Argentina

Zona Ásia: Japão, Irã

Zona Oceania: Nova Zelândia

