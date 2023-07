Argentina critica meta de sustentabilidade de acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 18:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 3 JUL (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, disse nesta segunda-feira (3) que o acordo assinado em 2019 entre o Mercosul e a União Europeia (UE) está “desatualizado” e que os novos requisitos ambientais propostos este ano por Bruxelas contêm “uma visão parcial de desenvolvimento sustentável, excessivamente voltada para o meio ambiente e com pouca atenção ao desenvolvimento econômico e social”.

A declaração foi dada durante seu discurso de abertura na Cúpula dos presidentes do bloco integrado também por Brasil, Uruguai e Paraguai, que acontece em Puerto Iguazu, na Argentina, por ocasião da passagem do comando rotativo do bloco para o petista Luiz Inácio Lula da Silva pelos próximos seis meses.

Cafiero fez um apelo ao diálogo entre os dois blocos para continuar “sem discurso ideológico” ressaltando que “a Argentina compartilha o objetivo de avançar no acordo”.

Para Buenos Aires, o acordo com a UE representa, de qualquer forma, “um veículo eficaz para o Mercosul fortalecer sua participação no reajuste global” e “catalisar investimentos”.

A chegada de Lula à frente da liderança rotativa do bloco coincide com o início do semestre do premiê espanhol, Pedro Sánchez, à frente do Conselho da UE, um dos principais chefes de governo a promover o “redescobrimento” europeu da América Latina.

Essa é uma oportunidade, portanto, repleta de chances importantes para as duas regiões estreitar laços e fechar dossiês pendentes. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias