Argentina continua negociando com credores e atrasa na apresentação de nova oferta

A Argentina ainda está negociando com seus credores um acordo para reestruturar a dívida por cerca de 66 bilhões de dólares e a apresentação formal de uma nova oferta está atrasada, disse uma fonte do governo à AFP nesta quarta-feira.

Ainda “não há oferta, a distância com alguns detentores de títulos ainda é insustentável”, disse a fonte oficial, a dois dias para o prazo estipulado pelo governo para aderir ao swap.

As negociações foram mantidas até o momento sob um acordo de confidencialidade, mas esse compromisso foi encerrado na quarta-feira à tarde e não foi renovado.

“Os acordos de confidencialidade caem, mas a negociação continua”, disse a fonte.

O ministro da Economia, Martín Guzmán, havia anunciado na semana passada que a Argentina apresentaria uma nova oferta para reestruturar sua dívida sob legislação estrangeira a partir de terça-feira, 16 de junho, após a rejeição de uma proposta anterior pelos credores em 8 de maio.

A Argentina, inadimplente desde 22 de maio, busca melhorar sua oferta inicial, que incluiu três anos de carência e uma redução de 62% nos juros e 5,4% no capital, mas de maneira sustentável para suas finanças.

A Argentina está em recessão desde 2018 e estima-se que sua economia sofrerá ainda mais este ano devido à pandemia do novo coronavírus, com uma queda estimada de 6,5% no PIB.

