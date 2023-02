Argentina confirma primeiros casos de gripe aviária em aves silvestres

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 15:56 Compartilhe

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina registrou os primeiros casos de gripe aviária em seu território, em aves silvestres, disse o secretário de Agricultura, Juan José Bahillo, nesta quarta-feira, pouco depois de o vizinho Uruguai também ter confirmado a presença da doença em seu território.

Em entrevista coletiva, Bahillo destacou que os casos foram detectados na província de Jujuy, no noroeste do país, próximo à fronteira com a Bolívia, onde já haviam sido confirmados casos de gripe aviária.

A Argentina exportou no ano passado 227.120 toneladas de carne de frango, segundo estatísticas oficiais.





