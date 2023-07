Argentina busca papel de protagonismo em energia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 13:01 Compartilhe

Por Patrizia Antonini SÃO PAULO, 25 JUL (ANSA) – A Argentina busca protagonismo no setor de energia e impulsiona a produção de gás não convencional da bacia patagônica de Vaca Muerta, a segunda maior reserva do mundo.

As tensões geopolíticas, a transição energética, a chegada do presidente Lula ao governo do Brasil e a aproximação com a União Europeia são elementos que favorecem a corrida frenética de Buenos Aires em busca de uma saída para a imagem ruinosa de uma inflação galopante acima de 115% e previsões de uma recessão de 2,5%, e também de um tema vencedor para a campanha para as eleições presidenciais de outubro.

Não à toa, um dos que insistem na questão energética – bem como na do lítio, do qual a Argentina tem a terceira maior reserva mundial – é o ministro da Economia, Sergio Massa, candidato a presidente pela frente peronista. E os números parecem lhe dar razão.

A produção nacional de gás não convencional atingiu em junho um novo recorde histórico de 82 milhões de metros cúbicos por dia, sendo 45% provenientes de Vaca Muerta, na província de Neuquén. E a produção total de gás no mesmo mês foi de 138 milhões de metros cúbicos por dia.

“Números que demonstram o compromisso de alcançar a soberania energética e se tornar um ator chave no mercado regional e global”, comentou Massa.

Essa corrida é facilitada pelo primeiro trecho de 573 quilômetros do gasoduto ‘Presidente Néstor Kirchner’, construído às pressas para ligar as reservas patagônicas à província de Buenos Aires (Salliquelo).

Uma obra que, segundo Massa, permitirá aos argentinos economizar cerca de US$ 2 bilhões em suas contas já em 2023 e 4 bilhões em 2024. Um alívio para o país em meio a uma grave crise de liquidez. Com um “bis” em setembro, quando será lançada a licitação para a construção do segundo trecho do gasoduto, até a província de Santa Fe (San Jerónimo), para exportação ao Brasil.

Graças à construção do gasoduto, “teremos recordes todos os meses”, exultou a secretária de Energia, Flavia Royon, acrescentando que apenas 8% dos recursos disponíveis em Vaca Muerta são explorados atualmente.

E novidades também chegam do memorando sobre energia assinado pelos presidentes Alberto Fernández e Ursula von der Leyen à margem da cúpula UE-Celac em Bruxelas. O acordo prevê que a Argentina proporcione um fornecimento estável de gás natural liquefeito (GNL) ao bloco europeu.

Um pacto que acontece na esteira do fortalecimento da produção na bacia de Neuquén, que registrou no primeiro semestre investimentos de US$ 7,9 bilhões, alta de 40% em relação ao mesmo período de 2022. E o total de investimentos anunciados para todo o ano de 2023 é de 10,7 bilhões, com crescimento de 17,6%. Uma reserva na qual insiste a holding ítalo-argentina Techint, que, por meio da filial Tecpetrol, figura entre as principais operadoras. (ANSA).

