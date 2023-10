Argentina busca investimento do Banco do Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 19:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 16 OUT (ANSA) – O presidente da Argentina, Alberto Fernández, vai se reunir nesta terça-feira (17), em Pequim, com ex-presidente e atual titular do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, Dilma Rousseff.

A reunião ocorre em vista da entrada do país no bloco, composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Ao centro da agenda de Fernández, segundo fontes do governo, está a exploração de novas fontes de financiamento no contexto da atual crise da dívida e da impossibilidade de acessar o mercado de capitais internacionais.

Para Fernández, a entrada no bloco representa também a possibilidade de “abrir um novo cenário para a Argentina”, com a abertura de “novos mercados e fluxos de investimento”.

A Argentina deve entrar oficialmente no Brics em janeiro de 2024, junto com Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. (ANSA).

