Argentina: Bunge e Chevron adquirem empresa de sementes Chacraservicios

Nova York, 5 – A gigante do agronegócio Bunge e a empresa de energia Chevron adquiriram o negócio de sementes Chacraservicios SRL, com sede na Argentina e que pertencia ao grupo italiano Adamant Group. A empresa argentina é focada no cultivo de camelina sativa, uma cultura de cobertura com alto teor de óleo, cujo consumo tem crescido por causa da sua aplicação no desenvolvimento de biocombustíveis e suas excelentes propriedades para alimentação humana ou animal. Os termos da transação e os valores não foram divulgados.

A Bunge e a Chevron, que no ano passado formaram uma joint venture para desenvolver matérias-primas de combustíveis renováveis, anunciaram a compra nesta quarta-feira, acrescentando que a Bunge planeja fornecer serviços e gerenciamento de esmagamento para a empresa adquirida. O investimento nas sementes inovadoras deve adicionar uma nova fonte de óleo biocombustível às cadeias de suprimento global das empresas, atendendo a uma demanda por matérias-primas renováveis de baixo carbono.

A Chevron e a Bunge informaram ainda que esperam continuar a explorar oportunidades para aumentar a participação no desenvolvimento de combustíveis renováveis da próxima geração. Em março, as empresas anunciaram que trabalhariam com a Corteva para introduzir híbridos de canola de inverno que produzem óleo à base de plantas com um perfil de carbono mais baixo. Fonte: Dow Jones Newswires.

