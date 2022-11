Argentina, Brasil e Paraguai advertem Uruguai sobre TLCs individuais

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 30/11/2022 - 13:33 Compartilhe

Os governos de Argentina, Brasil e Paraguai, membros do Mercosul junto com o Uruguai, advertiram, nesta quarta-feira (30), que podem adotar medidas legais e comerciais ante a eventual assinatura unilateral de acordos comerciais por parte de Montevidéu – informa uma nota conjunta divulgada pelo Ministério argentino das Relações Exteriores.

A reação responde às “ações do governo uruguaio com vistas à negociação individual de acordos comerciais com dimensão tarifária, e levando em conta a possível apresentação, pela República Oriental do Uruguai, de pedido de adesão ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica-CPTPP”, diz a nota divulgada por Buenos Aires.

Segundo o texto enviado à Coordenação Nacional do Uruguai ante o Grupo de Mercado Comum do Mercosul, órgão máximo do bloco, “(…) os três países se reservam o direito de adotar as eventuais medidas que julgarem necessárias para a defesa de seus interesses nas esferas jurídica e comercial”.

A nota é divulgada no momento em que o chanceler do Uruguai, Francisco Bustillo, viaja pela Austrália e pela Nova Zelândia.

O Uruguai também está negociando um Tratado de Livre-Comércio (TLC) com a China, apesar da oposição da Argentina e do Paraguai, em uma decisão que tensionou as relações deste grupo comercial fundado em 1991.

Há décadas, o Uruguai reivindica a possibilidade de negociar acordos comerciais individualmente, mas o Mercosul privilegia as negociações em conjunto. Também exige a aprovação de todos os parceiros para buscar tratados.

A advertência lançada pelos três sócios se dá a alguns dias da cúpula presidencial do Mercosul, que será realizada em Montevidéu, em 5 e 6 de dezembro.

O Mercosul abrange cerca de 300 milhões de habitantes.

O Acordo Transpacífico é integrado por Austrália, Japão, Canadá, Nova Zelândia, Brunei, Chile, Malásia, México, Peru, Singapura e Vietnã.

