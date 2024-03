Argentina: bolsa tem mais um dia de ganhos sólidos após Milei defender plano econômico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 19:30 Para compartilhar:

Os mercados acionários da Argentina tiveram um mais um pregão marcado pelo bom humor nesta quarta-feira, 13, após o presidente do país, Javier Milei, reforçar o compromisso com o plano de reforma econômica, na esteira do anúncio de uma série de medidas.

Na Bolsa de Buenos Aires, o índice Merval fechou em alta de 2,32%, aos 1.050.710,93 pontos, um dia depois de ter subido 7%. Em Wall Street, os American Depositary Receipts (ADRs) de empresas argentinas também registraram ganhos consideráveis: YPF subiu 2,55%, BBVA avançou 7,11% e Telecom Argentina aumentou 3,71%.

Em uma entrevista, Milei defendeu a estratégia para tentar estabilizar o cenário econômico. Nesta semana, o BC local cortou juros de 100% para 80%, enquanto o governo revelou um programa de troca de dívidas. A operação levou a S&P Global Ratings a cortar a nota em moeda local da Argentina para SD hoje.

Apesar do clima positivo na renda variável, o peso argentino continuou sob pressão hoje. No mercado paralelo, o chamado dólar blue saltou a 1.035 pesos, segundo o jornal Ámbito Financiero.

