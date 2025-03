Argentina bate Uruguai, aumenta vantagem na liderança das Eliminatórias e deixa Brasil em 3º

A Argentina aumentou sua vantagem na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, ao derrotar o Uruguai, nesta sexta-feira, por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em duelo válido pela 13ª rodada.

Com o resultado, a atual campeã mundial chegou aos 28 pontos, seguida pelo Equador (22) e Brasil (21). A equipe uruguaia caiu para o quarto lugar, com 20 pontos, ao lado do Paraguai.

Na próxima rodada, terça-feira, o Uruguai visita a Bolívia, às 17 horas, enquanto a Argentina recebe a seleção brasileira, às 21 horas, em Buenos Aires.

O Uruguai começou com forte marcação na saída de bola argentina, mas a seleção campeã mundial, demonstrando bom posicionamento em campo, conseguiu equilibrar as ações e com bom toque de bola tornou a disputa equilibrada.

A exemplo do que fez no jogo de ida, em La Bombonera, quando venceu por 2 a 0, o Uruguai passou a ficar mais com a bola, concentrando as jogadas sob a batuta de Betancur e Arrascaeta, mas apesar do domínio da bola o time do técnico Marcelo Bielsa não incomodava o goleiro Emiliano Martínez.

Já a Argentina tinha pouca ação ofensiva, mas quando tinha foi objetiva. Aos 26 minutos, Enzo Fernández bateu cruzado, mas Rochet estava bem colocado.

O lance fez o Uruguai ‘acordar’ e Arrascaeta fez a primeira finalização da seleção local, aos 32 minutos. O chute de fora da área foi bem defendido por Emiliano Martínez.

Os últimos dez minutos da primeira etapa foram marcados pela presença do bom toque de bola argentino, que diminuiu o ímpeto uruguaio.

O melhor momento argentino propiciou dois bons lances da seleção visitante, forçando Rochet a fazer boas defesas. O Uruguai ainda precisou assimilar a substituição precoce de Arrascaeta, que deixou o campo machucado.

O final da primeira etapa foi marcado por várias jogadas ríspidas e uma confusão, tendo como protagonistas Enzo Fernández, da Argentina, e Mathías Olivera, do Uruguai.

O Uruguai tentou retomar o domínio da partida no início do segundo tempo, mas a Argentina se mostrou mais forte na saída de bola e Almada, logo aos três minutos, só não abriu o placar porque Rochet fez uma grande defesa.

A Argentina conseguiu se manter no campo ofensivo, forçando o Uruguai a buscar os contra-ataques, que se tornavam inofensivos por causa da rapidez argentina na recomposição.

Aos 17, Rochet mais uma vez ganhou o duelo com Almada em mais uma bela defesa. Aos 22 não teve jeito. De novo a defesa uruguaia deu espaço e desta vez o ex-botafoguense não desperdiçou, ao acertar u belo chute de fora da área, sem defesa para o goleiro uruguaio: 1 a 0.

A partir daí, o entrosamento argentino passou a se destacar, enquanto a seleção uruguaia demonstrou nervosismo pela desvantagem no placar e com a falta de rendimento ofensivo.

Os últimos minutos foram marcados pela intenção uruguaia de exercer uma pressão, mas sem poder de penetração na bem postada zaga argentina. No último minuto, Nico González fez falta violenta em Nández e recebeu o cartão vermelho.