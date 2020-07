Argentina bate recorde de contágios em 24 horas

ROMA, 16 JUL (ANSA) – A Argentina registrou um aumento de 4.260 contágios do novo coronavírus em apenas 24 horas, informou o Ministério da Saúde na noite desta quarta-feira (15). Com as 82 mortes registradas no período, o país também passou da barreira das duas mil mortes pela doença: são 2.050 desde o início da pandemia.

Ainda conforme os dados, a Argentina tem 111.160 contaminações pela Covid-19 desde o início da pandemia, com 47.298 pessoas consideradas curadas. No entanto, apesar do número recorde, o governo seguirá com o plano de reabertura gradual da economia, que passou por um longo período de lockdown, especial, na província de Buenos Aires.

Em entrevista à rádio “AM 750”, o infectologista Tomás Orduna, que compõe o grupo de médicos que integra a comissão do governo para a crise sanitária, afirmou que os resultados da quarta-feira “foram um soco nos dentes”, mas que a decisão de flexibilizar “já está tomada”.

“Vínhamos de uns sete ou oito dias de um achatamento entre 3 e 3,5 mil casos e achamos que isso poderia ser o pico. Mas não. E aconteceu quando já está decidido que precisamos dar um impulso final para a próxima etapa”, ressaltou Orduna. (ANSA)

