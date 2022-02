Argentina bate Colômbia, que se complica por vaga na Copa do Mundo Lautaro Martínez marcou o único gol do jogo das Eliminatórias desta terça, em Córdoba

Vice-líder das Eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina venceu mais uma e complicou a vida da Colômbia. Em Córdoba, os hermanos venceram por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez e chegaram aos 35 pontos na competição. Os colombianos, contudo, estacionaram nos 17 pontos, na 7ª posição e agora torcem por uma derrota do Peru contra o Equador.

A Argentina começou o jogo com mais posse de bola, mas só chegou com perigo pela primeira vez aos 15 minutos, quando Dí María finalizou uma bola que passou perto do gol. O gol dos hermanos saiu aos 28′, com Lautaro Martínez. O atacante da Inter de Milão recebeu cruzamento de Acuña, dominou com categoria e chutou de canhota para abrir o placar.

Ainda na primeira etapa, a Argentina quase ampliou o placar em cobrança de falta de Dí María, que parou em Vargas. A primeira grande chance da Colômbia veio só aos 44 minutos. Borja recebeu na área e tentou encobrir o goleiro, que defendeu. No rebote, Luis Díaz emendou para o gol, mas Pezzella tirou em cima da linha.

O segundo tempo teve panorama igual ao primeiro. Logo aos 2′, Acunã arriscou de fora da área, mas o goleiro colombiano pegou. Aos 15′, Vargas trabalhou novamente para defender chute de Dí María. Nos minutos finais, a Colômbia pressionou e perdeu algumas chances de gol. Aos 39′, Tesillo tentou de cabeça, mas a bola passou pelo lado. Já aos 45′, Nico González quase marcou contra, mas Martínez salvou.

